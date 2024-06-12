8 червня на київському аукціоні GOLDENS було встановлено новий аукціонний рекорд на творчість Івана Марчука.

Пейзаж під назвою “Зійшов місяць над Дніпром” пішов з молотка до нового власника за 300 000 доларів США, що стало найвищою ціною, за яку будь-коли було продано роботу цього видатного художника не лише на українських, але й світових аукціонах. Ця ціна також стала найвищою серед робіт сучасних українських митців. Твір було продано з приватної колекції, повідомляє сайт Marbeks.

Цей результат є свідченням високої оцінки творчості Івана Марчука не лише в Україні, але й на міжнародному рівні. Його унікальний стиль та глибина художнього бачення продовжують вражати колекціонерів та поціновувачів мистецтва з усього світу.

Іван Марчук – це ім’я, яке стало синонімом сучасного українського живопису. Його картини можна знайти у багатьох відомих музеях світу, а також приватних зібраннях. За роки своєї кар’єри Іван Марчук отримав численні нагороди та звання, став єдиним українцем у престижному рейтингу “The Daily Telegraph” і продовжує входити до історії сучасного мистецтва своїми новими творами та рекордними продажами.