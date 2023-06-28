“Слідство встановить, хто винен, хто ні, і чи були ці злочини взагалі”, – зазначив очільник області.

Обшуки НАБУ у приміщеннях Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) і обласної ради прокоментував під час брифінгу 27 червня очільник області Володимир Труш.

Нагадаємо, 26 червня працівники Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали голову Тернопільської облради та двох колишніх заступників голови Тернопільської ОВА на одержанні хабаря, пише Терен.

За словами Володимира Труша, працівники НАБУ провели усі необхідні слідчі дії щодо порушеного кримінального провадження. Працівники обласної військової адміністрації сприяли проведенню цих слідчих дій, а також надали ряд документів, які затребували працівники НАБУ.

“Я повторю ще раз: у нас жодної толерантності до таких порушень , які вчора ви бачили. Ще нема рішень судів, ми ще не можемо це коментувати, тому що йде слідство і це відповідно таємниця слідства. Але неважливо, чи ти волонтер, який заробляє нечесним шляхом гроші, чи ти державний службовець, чи посадова особа – неважливо. Ми тут сприяємо повністю і НАБУ, і слідчим, і Нацполіції по викриттю таких людей. Щодо вчорашній подій, я б хотів подякувати працівникам НАБУ – досить толерантно, спокійно проведені всі необхідні слідчі дії. Претензій у нас жодних немає, відповідно у них теж”, – зазначив Володимир Труш.

У відеозаписі вимагання коштів у тернопільського підприємця, який оприлюднило НАБУ, є натяки, що причетним до схеми може бути і голова Тернопільської ОВА. На питання журналістів, чи має він стосунок до справи, Володимир Труш відповів:

“Якби мав стосунок до цієї справи, я б тут біля вас не стояв. Як я міг знати про цю схему? Я мав про неї одразу заявити, правильно? «Начебто натяки» я не буду коментувати. Ви можете звернутися у пресслужбу НАБУ і вони дадуть вичерпну відповідь. Я зараз не готовий говорити про будь-яку схему, тому що це таємниця слідства – це раз. Друге питання — слідство встановить, хто винен, хто ні, і чи були ці злочини взагалі”.

Запитали голову ОВА також і про те, чи були обшуки у його кабінеті і чи вилучили у нього документи.

“Документів жодних не вилучали. Слідчі дії проводили в багатьох кабінетах не тільки облради, а й обладміністрації. Проводили всі необхідні слідчі дії, які були вказані за ухвалами судів. Я можу надати перелік, але це буде неправильно, це буде розголошення таємниці слідства. Є ухвала суду, вони мали право це робити в тих чи інших приміщеннях, які були зазначені в ухвалах суду”, – каже Труш.

Щодо заступників голови ОВА, які фігурують у справі, то за словами Володимира Труша, вони з березня цього року не мають жодних трудових відносин з обласною військовою адміністрацією.

“Вони на сьогоднішній день є військовослужбовцями і вони є в ЗСУ. Тому ще раз наголошую: жодних трудових відносин з військовою адміністрацією чи на вчорашній день, чи місяць тому не було з березня. Я не міг спілкуватися з ними, тому що ми були зайняті зовсім іншими діями тут”, – каже голова ОВА.