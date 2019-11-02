Будівництво доріг, виведення виробництва спирту з тіні, – на таких питаннях наголосив президент Зеленський під час зустрічі з активом області.

Зокрема, глава держави заслухав звіт попереднього виконувача обов’язків голови ОДА Івана Крисака.

Володимир Зеленський проаналізував ситуацію з будівництвом доріг і виробництвом спирту, яке більш, ніж на половину перебуває в тіні.

«Більше половини виробництва «Укрспирту» – у тіні, державні заводи керуються кримінальними угрупуваннями більше десяти років. Починаючи з 2016-го року у нас в п’ять разів зменшилися надходження по спирту. Якщо у 2016-му році його прибуток був майже 97 мільйонів гривень, то на сьогодні ми скотилися майже до нуля. Через тіньовий сектор ми недоотримуємо щорічно 8 мільярдів гривень, як результат – проблеми з будівництвом доріг, виплатою зарплат, розвитком всієї інфраструктури».

Щодо будівництва доріг Тернопільщини, то Володимир Зеленський пообіцяв підняти це питання на засіданні Уряду. Оскільки серед завдань нової влади – відновити всі автошляхи в Україні.

Після наради Зеленський представив нового очільника Тернопільщини Ігоря Сопеля та вручив йому посвідчення голови облдержадміністрації.

«Для мене це велика честь і водночас велика відповідальність. Я буду докладати усіх зусиль аби виправдати цей кредит довіри», – наголосив новопризначений голова облдержадміністрації Ігор Сопель. Також він запевнив, що відкритий до співпраці з порядними людьми.

Нагадаємо, 45-річний Ігор Сопель народився у Хоросткові Госятинського району. За спеціальністю – інженер-механік. З 2010 року керував Хоростківським регіональним структурним підрозділом ТОВ «Агробізнес». Балотувався в народні депутати від партії “Слуга народу”, проте поступився перемогою Миколі Люшняку.

Софія Романська