Зеленський пообіцяв роздати українцям смартфони: хто їх отримає і що потрібно зробити

Вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати від держави “безкоштовний, якісний, сучасний смартфон ” і “пільговий тариф” для користування ним.

Про це на заході Diia Summit 2022 заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Суспільне.

“Навесні ми запускаємо нову велику державну програму: всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримують безкоштовний, якісний, сучасний смартфон”, — заявив Зеленський.

За його словами, цей крок є “шляхом до головної мети — доступ інтернету для всіх громадян України”.