Зелена карта: чи можна без неї виїжджати за кордон?

Купуючи автомобіль, варто бути готовим до придбання різних страхових полісів. Одним з основних є Зелена карта на авто, що являє собою обов’язкову страховку. Вона потрібна кожному власнику машини, який бажає виїхати за кордон. В іншому випадку буде накладено великий штраф, а захисту та допомоги в разі аварійної ситуації дочекатися не вдасться.

Іноді перебування за кордоном без Зеленої карти може призвести до більш тяжкого покарання, аж до адміністративної відповідальності, депортації із забороною на подальший в’їзд. Також машину можуть забрати на штраф-стоянку.

Зелена карта: як вона працює?

Цей вид страховки автомобіля передбачає виплату компенсації, якщо власник авто спричинив аварійну ситуацію, яка підпадає під страховий випадок. Виплати здійснюються залежно від конкретної проблеми та від законодавства держави, на території якої сталася подія. Важливо, щоб країна входила до переліку тих, де діє цей вид страховки.

Подорожуючи своїм транспортом, безперешкодно перетнути державний кордон з іншими країнами не вдасться, якщо на руках не буде Зеленої карти. Це гарантія того, що за аварійної ситуації громадянин чужої країни зможе компенсувати витрати. Для оформлення такої страховки потрібно не так багато документів:

паспорт власника;

ідентифікаційний код;

документи на транспортний засіб.

Страхувати можна як легкові автомобілі, так і вантажні та корпоративні. Страховка може бути розрахована на водія, пасажирів, юридичних чи фізичних осіб.

Як оформити Зелену карту?

Зібравши весь необхідний пакет документів, варто звернутися до спеціальних страхових компаній. Найкраще зробити це заздалегідь, адже на кордоні така процедура коштуватиме в рази дорожче, а гарантії в тому, що це не шахрайська компанія, немає. Часу перевіряти справжність документів просто не лишиться.

Вартість страховки залежить від багатьох чинників, але основними є:

країна, кордони якої перетинають;

кількість часу, який автомобіліст зі своїм транспортним засобом має намір там провести;

тип автотранспорту.

Також на ціноутворення впливає наявність додаткових опцій. Зазвичай Зелена карта відкривається для подорожі не в конкретну країну, а за певними напрямками. Тому виокремлюють два типи: карта для подорожі до країн Європи та карта для Молдови, Азербайджану і т. д. Загалом близько 48 країн підписали угоду про визнання такого страхового типу.