У Тернополі під стінами ОДА підприємці протестують проти посилення карантинних обмежень у період з 8 по 24 січня.

Розпочався захід о 10 ранку. Організували акцію активісти громадської організації “Підприємці Галичини”, повідомляють Тернополяни.

“Я підтримую акцію, здоровий глузд має перемогти. Діти мають навчатися, а батьки – працювати. Керівництво країни має займатися проблемами народу, а не кататися на лижах”, – каже учасник протесту, приватний підприємець Степан.

До протестувальників вийшов голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Він підтримав захід та сказав, що, на його думку, важливо демонструвати свою позицію та незгоду. Однак зазначив, що облрада не може впливати на рішення Уряду.

Також очільник облради порадив підприємцям об’єднуватися та продовжувати відстоювати свої права.

Детальніше у відеотрансляції “Файного міста”: