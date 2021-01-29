Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 367 КК України щодо заступника начальника одного з управлінь Тернопільської ОДА.

За даними слідства, посадовець, виконуючи службові обов’язки, відповідав за технічний нагляд під час виконання робіт з будівництва оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і підключення диспечерської до телекомунікаційної мережі загального користування. Він видав акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року з недостовірними відомостями щодо відповідності спеціалізованого програмного забезпечення вимогам проєктної документації, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Через такі неправомірні дії державі завдано збитків на суму майже 1 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.