Збитків на 800 тисяч: мера міста на Тернопільщині підозрюють у службовій недбалості

Міський голова районного центру підозрюється у неналежному виконанні своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Під час слідчих заходів поліцейські встановили, що службовець підписав рішення щодо виділення земельних ділянок загальною площею майже вісім гектарів, не маючи на це підстав. Адже під час голосування на сесії міської ради не було необхідної кількості голосів для прийняття цих рішень. Сума завданих збитків склала понад 800 тисяч гривень.

Меру оголошено підозру за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу. Карається така протиправна діяльність позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

Фото обласної прокуратури.