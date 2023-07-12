На сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію з авторством Віти Хмиз щодо збереження пам’ятки архітектури національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу в Тернополі.

У петиції закликають зупинити незаконну реконструкцію, зберегти пам’ятку та її статус національного значення, повідомляє Суспільне.

“На об’єкті вже працює будівельна техніка і здійснюються незаконні будівельні роботи. У репрезентативному зображені майбутньої реставрації зображено заплановану надбудову на два поверхи, що не підпадає під визначення “реставрації” і “пристосування”, та є “реконструкцією”, що заборонено Законом України “Про охорону культурної спадщини”, – йдеться у петиції.

Надбудова додаткових поверхів на колишньому монастирі домініканців 1749 року – це реконструкція, а не реставрація, каже авторка петиції.

“Оголошено, що нове приміщення призначатиметься для підрозділів архиєпархії та приміщень, які можуть винаймати і використовувати. Це є неможливим для використання пам’ятки архітектури національного значення. Це є порушенням закону, руйнуванням цінного об’єкта та втручанням в архітектуру задля досягнення комерційних та приватних інтересів у вигляді надання можливості використовувати пам’ятку приватним компаніям”.

Авторка петиції вимагає, по-перше, зупинити будь-які будівельні роботи та обов’язково вивезти будівельну техніку з території Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці. По-друге, провести неупереджені та незалежні громадські обговорення щодо незаконної реконструкції архітектурної пам’ятки національного значення.

Станом на 16 годину вівторка, 11 липня, петицію підписало 216 людей з 25 тисяч необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.