22 грудня в 37 населених пунктах шести районів області відбудуться місцеві вибори.

Місцеві громади обиратимуть депутатів та голів Нараївської сільської ради Бережанського району, Вікнянської сільради Гусятинського району, Млиновецької сільської ради Зборівського району, Великобірківської селищної ради Тернопільського району.

Також відбудуться додаткові вибори депутатів Байковецької сільської ради Тернопільського району, Трибухівської сільської ради Бучацького району та Вишнівецької сільської ради Збаразького району.

На території області працює сім територіальних та сорок дві дільничні виборчі комісії. Орієнтовна кількість виборців, які візьмуть участь у голосуванні, майже 18 тисяч.

Для належного забезпечення публічного порядку під час проведення виборів понад три сотні правоохоронців нестимуть службу як на дільницях так і будуть залучені до патрулювання. Поліцейським допомагатимуть військовослужбовці.

За період передвиборчої кампанії поліцейські краю не виявили порушень, пов’язаних з виборчим законодавством, повідомляють в ГУ Нацполіції.

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