Завершується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті

Близько шести тисяч абітурієнтів на Тернопільщині зареєструвалися для участі у національному мультипредметному тесті.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, реєстрація проходитиме до третього травня.

Аби зареєструватися, необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

«Близько 6 тисяч старшокласників області зареєструвалися для проходження національного мультипредметного тесту. Основна сесія розпочинається з червня, додаткові – у липні. Усі заклади, які прийматимуть випускників для здачі НМТ перевіряють на наявність безпечних укриттів, стабільної мережі “Інтернет” та безперебійного електропостачання.

В кожному пункті тестування буде чергувати медичний працівник. Для дітей, які вказали особливі умови проходження НМТ забезпечать присутність сурдоперекладача».

Додамо, національний мультипредметний тест проводитимуть у двадцяти пунктах. Скласти цей іспит можна також і за кордоном.