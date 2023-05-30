Тернопільщина увійшла в трійку пілотних областей проєкту першої леді School Chef’s Training Hubs Development. Реформа передбачає зміну шкільного меню.

“Якісне харчування – важливий пріоритет для галузі освіти. Страви мають бути корисними, поживними та смачними. Для цього нам потрібні кухарі, які знають все про корисне харчування для дітей та вміють дещо більше й можуть передати ці знання і вміння далі – для загального розвитку та успіху”, – зазначив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Завдяки ініціативі Олени Зеленської у Державному професійно-технічному навчальному закладі «Бориспільський професійний ліцей» пройшли навчання 500 осіб: кухарі, медичні сестри з дієтичного харчування, відповідальні за організацію харчування у школах.

Разом з ними проходили навчання працівники харчоблоків 58 опорних закладів освіти. Незабаром такий кулінарний хаб буде створений у нашій області.

Тернопільщина у числі трьох областей, де планується випустити 60 майстрів професійно-технічної освіти із сучасними навиками та використати ці хаби як місце навчання для існуючих кухарів.