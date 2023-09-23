30% вартості шкільного обіду відшкодовуватимуть батькам учнів початкових класів на Тернопільщині.

Це пілотний проєкт Всесвітньої продовольчої програми ООН, – повідомила на брифінгу директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома. За її словами, участь у такому проєкті бере 33 школи в області.

Гроші, які компенсовуватимуть за продовольчою програмою ООН, батьки отримуватимуть на банківські карти.

«Для участі в програмі навчальні заклади обирались за анкетуванням від ООН. За результатами конкурсу було відібрано 33 школи області – як малі, так і великі. Програма буде відшкодовувати 30% від вартості харчування учнів 1-4 класів. Це відбуватиметься наступним чином: кожен навчальний заклад зобов’язаний звітувати щодня за кількістю порцій, які були приготовлені. У програмі беруть участь навчальні заклади, у яких є як одноразове, так і дворазове харчування. Відповідно до цього кількість учні подаватиметься менша, а кількість порцій – більша. Головна мета програми полягає у підтримці навчальних закладів щодо реалізації завдань реформи шкільного харчування шляхом підвищення якості їжі та допомоги батькам, які мають економічні труднощі, у частковому відшкодуванні плати за шкільне харчування», – розповіла Ольга Хома.

За словами координаторів програми, проєкт має на меті не лише надати фінансову підтримку, але й сприяти підвищенню знань кухарів та персоналу.