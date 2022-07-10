Поблизу Тернополя для дітей переселенців і військових влаштували табір відпочинку. У програмі – спортивні ігри, пізнавальні майстер-класи, гуртки англійської мови, кулінарні курси.

Десятирічна Оля приїхала з Маріуполя. Дівчинка каже: у таборі знайшла багато друзів та поліпшили знання української мови.

«Подобається спілкуватися українською. Через перебування в таборі зараз спілкуюся ліпше. Багато нових друзів маю. Хороший час відпочинку тут».

Табір для дітей організували представники євангельських церков області за підтримки американської благодійної організації «Open Door Foundation. Тут прийняли дітей військовослужбовців, з малозабезпечених сімей і переселенців.

«На жаль, війна затягується. В цей складний час діти по особливому відчувають весь жах сьогодення. Вони залишили свої домівки, своїх друзів та знайомих і були змушені разом з батьками рятувати свої життя. На новому місці важко адаптуватись, знайти нових друзів чи просто на трохи відволіктись від новин. Табір допоможе їм адаптуватися, відпочити», – каже керівник координаційного штабу ради церков області Іван Гонтар.

Табір вже прийняв понад 400 дітей. А раніше тут проживали переселенці з південно-східних областей.