Світ

Домінування у небі

Збільшення інтенсивності ракетних ударів Росії по Україні спрямоване на те, щоб виснажити українські засоби протиповітряної оборони, що, як сподівається Москва, дозволить їй досягти домінування в небі. І оскільки це стосується саме українського неба, то цієї подробиці достатньо, щоб настрій українців, як мінімум, не підвищився до рівня бадьорості. Стан не зовсім бажаний, і наші партнери і союзники вустами чергового високопоставленого представника Пентагону намагаються, що називається, підтримати нас на дусі. “Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і прагнемо впевнитися, що це не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною” – наголосив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль. “Вони намагаються виснажити українські системи протиповітряної оборони”, – заявив він. Під час однієї з недавньої ракетної атаки міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, зазначивши, що дякував за надані засоби ППО і просив розширити допомогу. “Я переконаний, що настав час і для систем Patriot”, – заявив Кулеба.

Цікавий протест

Протести деяких росіян проти політики уряду наразі не є масовими, але можуть набувати доволі цікавих форм. Приміром, районний суд Петербурга заборонив 60-річній Ірині Цибанєвій відвідувати кладовище через записку, що вона її залишила на могилі батьків Владіміра Путіна. Як розповів син пенсіонерки, ще у жовтні вона сходила на Серафимівський цвинтар Петербурга і залишила записку на могилі батьків Володимира Путіна: “Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю й лиха, весь світ молиться про його смерть… Смерть Путіну, ви виростили виродка і вбивцю”. Суд взяв було жінку під домашній арешт, але пізніше запобіжний захід замінили на заборону певних дій. Зокрема, спілкуватися зі свідками у кримінальній справі, користуватися телефоном та інтернетом, залишати межі Петербурга і Ленінградської області, а також відвідувати оте саме Серафимівське кладовище. Жінка не заперечувала, що написала записку. За її словами, вона зробила це після того як “подивилася новини, зрозуміла, що все дуже страшно, все дуже сумно, загиблих дуже багато”.

Дають по краплинці

На думку військового експерта, капітана 1 рангу ВМС США у відставці Гаррі Табаха, українська армія стає дедалі більше обстріляною і досвідченою. Солдати вже тривалий час перебувають разом, тому спостерігається все більша злагодженість у роботі. В армії поступово встановлюється порядок, немає хаосу. Водночас слід розуміти, що за 9 місяців війни бійці втомилися, у них зносилося озброєння, обмундирування. Крім того, що війна є дуже небезпечною справою, вона ще й пов’язана зі щоденною важкою працею. Не кожен щодня бере участь у боях, вилазках у стан ворога, але кожен точно відчуває стрес, психологічний тиск і величезну фізичну втому. Вони просто втомилися копати траншеї, втомилися нерідко спати по 15 хвилин. Все це виснажливо позначається на психіці, й без ротацій такий тривалий час перебувати в строю важко. Крім цього, на думку експерта, Україна повинна постійно говорити Сполученим Штатам: “Мало. Недосить. Запізно”. Треба говорити про ленд-ліз. “Ви можете мати достатньо, а вам дають по краплинці, щоб ви лише якось трималися. Декілька NASAMS – явно недостатньо”, – висловив думку Г.Табах.

Україна

У майбутньому – нічого особливого

Що нас чекає у найближчому майбутньому – про це природно спробувати довідатися від обізнаної людини. Кирило Буданов, начальник ГУР МО за своєю посадою до таких обізнаних осіб, безумовно, належить. Хоча зовсім не обов’язково, що завжди говорить те, що думає. То до чого ж нам, цивільним, треба готуватися найближчими місяцями? На думку К. Буданова, нічого особливо нового не виникне і не з’явиться. Поступово ми будемо потрошку рухатися вперед, вони потроху будуть втрачати. Будуть втрачати, вдаючись до ракетного терору. Нічого не вдієш, весь російський режим – це суцільний терор, інакше вони просто не можуть. Що стосується особливостей війни взимку, то, за словами К.Буданова, виникнуть певні “фізико-географічні проблеми”. В принципі уже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, лише гусенична. Що стосується можливості ядерної загрози з боку Росії, то вона, за словами К.Буданова, реальна для нас завжди, оскільки у нас “сусід трохи хворий і з ядерною зброєю”. Так що така загроза ніколи не зникала…

Не лише героїзм

Кожна війна – це не лише героїзм бійців на фронті та подвижництво волонтерів. В усі часи й в усіх народах не відчувалося аж надто критичного дефіциту тих, хто усіма способами (і з різним ступенем винахідливості) намагалися “відкосити” від служби. Україна в цьому відношенні не є чимось особливим і винятковим. Повідомлення про цілі хитромудрі схеми незаконного транспортування потенційних рекрутів за кордон періодично з’являються в ЗМІ. З початку повномасштабної війни в Україні винесли 66 вироків щодо тих, кому визначення “почесний конституційний обов’язок” видалося якимось …надміру патетичним чи що, і настільки радянським за своєю сутністю, що вони визнали за краще просто знехтувати ним. Втім, і в умовах реальної війни меч закону не махає на всі боки без розбору: за пів року в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився лише один вирок з реальним покаранням. У більшості вироків суди призначали так зване “стандартне” покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки з випробувальним строком на один рік…

Тернопілля

Що дратує людей

Можна безпомилково визначити головну тему, яка нині хвилює (дратує, непокоїть, тривожить) людей. Ризик вимкнення світла (напевно, всі вже у нашому англосаксонському краю засвоїли коротке й категоричне слово BLACKOUT). Але оскільки отой самий blackout розподіляється неоднаково для різних районів, у наших людей зі стійким геном недовіри до рішень влади це одразу ж створило потужний доброзичливий викид емоцій у соцмережах – не впевнений, чи справедливий в даному випадку. А тим часом пенсіонер у одному з сіл, який ще, можливо, пригадує допотопні ліхтарі в доелектричну пору початку 60-х, скористався, напевно, нинішнім blackout і поцупив 20 качанів кукурудзи з поля місцевого товариства. Все ж, затемнення, мабуть, тривало не дуже довго, і компетентні органи зуміли оцінити і матеріальні збитки (40 грн. 50 коп.) і правильно кваліфікувати діяння кукурудзяного клептомана згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення. А до обласної служби зайнятості на початок листопада звернулися в пошуках отієї самої зайнятості майже 2 тис. переселенців. Серед власників поширених професій око запримітило доволі екзотичну назву заняття: хедхантер (headhunter). Суб’єкту, безнадійно зіпсутому усяким кримінальним чтивом і фільмами, цілком могло видатися, що свої послуги в нас вже відкрито пропонують банальні кілери – за бажання, значення слова хедхантер (“мисливець за головами”) можна витлумачити й так. На щастя, все виявилося не настільки зловісно: headhunter, можна сказати, таки полює, але – на потрібних для його фірми фахівців і переманює їх у конкурентів…