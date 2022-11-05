Заморські фрукти в Україні від початку року подорожчали удвічі, – повідомляє Держстат. На тернопільських ринках тенденції підвищення цін продовжуються.

Ціни зросли майже на весь асортимент продукції, – каже продавчиня фруктового відділу Надія Гуцулюк. Найбільше здорожчали фрукти, привезені із-за кордону.

«Ситуація з імпортною продукцією особливо чутлива до тих подій, які зараз відбуваються в Україні. Від початку року у нас подорожчало все, абсолютно все. До прикладу, мандарини зараз коштують 150 гривень за кілограм, апельсини – 70 грн. за кг., лимони – 80 грн. Виноград порівняно з минулим роком, цього року набагато дорожчий. В середньому коштує 80 грн за кг. Аналогічна ціна на ківі. До прикладу, банани торік продавалися по 35 грн. за кг., сьогодні маємо 60 гривень. Найнижча ціна на яблука. Наші українські яблука можна купити і по 15 грн. за кг., але це все одно більше, ніж торік».

Економісти пояснюють зростання цін інфляцією та зростанням вартості логістики.