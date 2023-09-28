Майже 2 млн збитків через неправомірні дії «охоронця лісу» – судитимуть працівника державного лісогосподарського підприємства.

Чортківською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно лісника одного із державних спеціалізованих господарських підприємств, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем; незаконній порубці дерев на території природно-заповідного фонду, пошкодженні об’єктів природно-заповідного фонду(ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст.252 КК України).

За даними слідства, працівник підприємства у лютому 2023 року надав вказівки на порубку дерев на території земель, які були під його охороною. Через протиправні дії обвинуваченого зрубано 12 та пошкоджено 5 дерев у національному природному парку «Дністровский каньйон». Внаслідок його неправомірних дій державі спричинено збитки на майже 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.