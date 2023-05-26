Стратегію відновлення прибудинкових територій «Зелений двір» затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. Розробили її для того, щоб збільшити кількість зелених насаджень у дворах багатоповерхових будинків.

Для реалізації Стратегії необхідне щорічне фінансування в сумі біля 3,5 мільйонів гривень.

– Цю Стратегію ми почали реалізовувати вже в цьому році,– розповів Владислав Стемковський, заступник міського голови. – Але вона буде частиною наступної Програми охорони навколишнього природнього середовища на 2024-2028 роки. Вона передбачає заміну і відновлення, тобто збільшення кількості зелених насаджень на прибудинкових територіях. Під час виконання капітальних ремонтів дворів,коли для облаштування місць для паркування необхідно зрізати дерева, між мешканцями будинку часто виникають суперечки. Одні хочуть мати місце, щоб поставити машину, інші – проти зрізання дерев. У Стратегії передбачено, що під час виконання робіт у дворах кількість зелених насаджень має зростати. Замість одного зрізаного дерева має бути посаджено два нових.

Цього року заплановано ремонти у 40 дворах. За словами Владислава Стемковського, у результаті може бути зрізано 100-120 дерев. Відповідно, близько 200 дерев має бути висаджено. Висаджуватимуть їх восени.