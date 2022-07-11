Жителька Бережан стала жертвою афериста, здійснюючи покупку через Інтернет.

Жителька Бережан замовила на одному із сервісів оголошень відеокарту до комп’ютера. Начебто вжила заходів безпеки – грошей наперед за товар не оплачувала, домовилася з продавцем, що здійснить оплату одразу після надходження товару. Але таки потрапила у пастку шахрая.

Як повідомив начальник відділу поліції №1 міста Бережани Артем Колодій, жінка, отримавши товар, не перевірила його. Оплатила немалу суму –майже 12 тисяч гривень, гроші оператори служби доставки перечислили на рахунок продавця, а клієнтка пішла додому. Лише там, розпакувавши посилку, замість відеокарти знайшла сміття.

Нині правоохоронці намагаються з’ясувати, хто заволодів грошима жительки Бережан, а також нагадують правила безпеки покупки товару через мережу.