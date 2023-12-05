Обробка графічної інформації є основним завданням для більшості користувачів ПК, адже багато хто з них хоче активувати відповідні комп’ютерні ігри та насолоджуватися якісною картинкою. Цими завданнями займається відеокарта та в її основі застосовується графічний процесор GPU, що і забезпечує обробку графіки на потрібному рівні.

На вибір представлені вбудовані відеокарти з мінімальними характеристиками та дискретні, що встановлюються у роз’єм PCI Express. Залежно від завдань та бюджету на покупку відеокарти можна вибрати у будь-якому виконанні. Виробники поділяють їх для зручності та пропонують як бюджетні, так і преміальні рішення.

Категорії відеокарт

Умовний поділ виглядає так:

Ігрові. Одні з найбільш продуктивних та якісних відеокарт, що гарантують високі показники FPS. У нинішніх реаліях виробники використовують стандарт пам’яті GDDR5/GDDR6, а залежно від роздільної здатності монітора підбирається об’єм оперативної пам’яті – 4 Гб для FullHD, 8 Гб для 2К, 12+ для 4К. Обов’язково використовується спеціалізоване охолодження; Для майнінгу. В основному застосовуються ігрові відеокарти, але виробники останнім часом створюють спеціалізовані відеокарти з мінімальним споживанням електроенергії; Професійні. Застосовуються дизайнерами, інженерами та архітекторами, щоб моделювати якісь об’єкти та розраховувати інженерні споруди. Спеціальні драйвери гарантують використання всієї обчислювальної потужності; Офісні. Базові характеристики не дозволяють запускати сучасні ігри, але можна з комфортом працювати в офісних програмах та переглядати різні відео.

Це лише умовний поділ, адже в деяких випадках запити користувачів можуть стосуватися величезної кількості параметрів.

Характеристики відеокарт

Об’єм оперативної пам’яті відеокарт від 1 до 24 Гб. Під час роботи з графікою або для ігор мінімальний об’єм має становити 4 Гб. На даний момент діють такі стандарти:

GDDR5 із частотою 6 Гбіт/с;

GDDR5X – 12 Гбіт/с;

GDDR6 – до 16 Гбіт/с;

GDDR6X – 21 Гбіт /с.

Сучасний стандарт HBM значно кращий, але відеокарти з ним набагато дорожчі і застосовуються лише для виконання професійних завдань. Тактова частота графічного процесора визначає швидкість обробки інформації. Додатково враховується розрядність шини із показником від 64 до 4096 біт. Обов’язково враховується наявність якісної системи охолодження, запобігаючи перегріву.