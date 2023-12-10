Від холоду та голоду помирають дикі качки, котрі мешкають на тернопільському ставі.
Про це повідомила зоозахисниця Уляна Єфимович.
“Тернопільський став… Острівець Чайка…
Багато замерзлих на смерть качок.
А ще більше голодних диких птахів.
Взимку, коли на водоймі крига, їм дуже важко добувати собі їжу…
Вони потребують нашої допомоги.
Якщо плануєте свій маршрут через парк або щоранку йдете гуляти з собакою – не полінуйтеся взяти з собою їжу для цих пернатих: сухі вівсяні пластівці, колотий горох чи подрібнені овочі.
Не будьмо байдужі – давайте разом допоможемо диким качкам пережити зиму!”, – закликає жінка.
Тернополянка також опублікувала список продуктів, якими можна і якими не бажано годувати пернатих.