Від холоду та голоду помирають дикі качки, котрі мешкають на тернопільському ставі.

Про це повідомила зоозахисниця Уляна Єфимович.

“Тернопільський став… Острівець Чайка…

Багато замерзлих на смерть качок.

А ще більше голодних диких птахів.

Взимку, коли на водоймі крига, їм дуже важко добувати собі їжу…

Вони потребують нашої допомоги.

Якщо плануєте свій маршрут через парк або щоранку йдете гуляти з собакою – не полінуйтеся взяти з собою їжу для цих пернатих: сухі вівсяні пластівці, колотий горох чи подрібнені овочі.

Не будьмо байдужі – давайте разом допоможемо диким качкам пережити зиму!”, – закликає жінка.

Тернополянка також опублікувала список продуктів, якими можна і якими не бажано годувати пернатих.