Залужний нагородив бійця з Тернопільщини “Золотим хрестом”

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив військового з Тернопільщини Петра Джерджа. Захисника нагородили нагрудним знаком “Золотий хрест”.

Радісну новину оприлюднив Петро Симак у спільноті “Золотопотіцький кущ”, передають Т1 Новини.

“Вітаємо із заслуженою нагородою “Золотий хрест”, яку отримав наш захисник із села Возилів, Петро Джердж!. Нехай береже Господь Бог! Повертайся живим!”, — йдеться у повідомленні.

Приєднуємося до вітань і бажаємо захиснику швидкого повернення додому з перемогою.