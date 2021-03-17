Через ускладнення ситуації із захворюванням на коронавірус в одній з громад Тернопільщини взялися посилювати карантин.
15 березня відбулось засідання виконавчого комітету Вишнівецької селищної ради, повідомляє 0352.ua.
У зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів “помаранчевої зони” заборонити:
- приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності, у спортивних залах, фітнес-центрах, дитячих кімнатах;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів;
- діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких не забезпечено можливість обмежити кількість присутніх у залі до 20 осіб з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів приміщення.
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