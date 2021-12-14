З 1 січня всі ФОПи 2-4 групи, незалежно від їхнього виду діяльності, мають застосовувати касові апарати.

Представники малого підприємництва протестують проти уведення обов’язкових РРО. Їх підтримує партія «УДАР Віталія Кличка» й закликає владу відмовитися від зобов’язання ФОПів використовувати касові апарати з 1 січня 2022 р.

«Ударівці» кажуть, за останні два роки було ухвалено багато законів, які звужують права підприємців, здорожують адміністрування і ставки податків, збільшують повноваження контролюючих органів.

– Діалог влади з бізнесом сьогодні практично не відбувається. А в цей приймаються рішення, які знищують економіку, знищують можливості для малого та середнього бізнесу. Влада фактично бореться із самодостатнім середнім класом – з незалежним виборцем, який прагне якнайменше залежати від примх влади, а чесно заробляти гроші, забезпечуючи себе та свої родини достатнім рівнем життя, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».

Малий та середній бізнес необхідно вивільнити з-під надмірного податкового пресу та регуляторного втручання, вважають «ударівці».

– Держава однією рукою створює загалом непридатні умови для ведення бізнесу, а іншою – вибірково підтримує певні галузі або окремі підприємства, за якими зазвичай стоять олігархічні групи. Водночас українська влада ініціює зміни до Податкового кодексу, що значно збільшує фіскальне навантаження на український бізнес. Одіозний законопроєкт 5600 вже став красномовним жестом влади до всіх українців. Замість тотальної фіскалізації держава має комплексно підтримувати розвиток малого та середнього бізнесу, – підкреслили «ударівці».

«УДАР Віталія Кличка» пропонує владі зосередитися на трьох головних напрямках підтримки малого та середнього бізнесу:

Вдосконалення оподаткування – зменшення фіскального тиску на бізнес;

Фінансова підтримка – програми кредитування та підтримки малого та середнього бізнесу;

Впровадження механізмів консультування та підтримки підприємців.

В «УДАРі Віталія Кличка» підсумували, що дрібні та середні підприємства забезпечують зайнятість населення і отримання доходу в усьому світі. Саме ці підприємства є ключовими для соціального розвитку та головними в реальній боротьбі з бідністю.