Низку заяв та звернень до керівництва держави прийняли депутати обласної ради на четвертому пленарному засіданні чотирнадцятої сесії.

Так, одностайно тернопільські депутати стали на захист української мови. «Не відреагувати на відвертий наступ реваншистів на українську мову, спроби проросійських сил переглянути Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» депутати обласної ради не могли. У спільному зверненні депутатів різних фракцій ми вимагаємо у керівництва держави зупинити наступ на українську мову, яка є одним із символів нашої державності та частиною захисту України у гібридній війні з країною-агресором», – зазначає голова обласної ради Віктор Овчарук.

«Верховна Рада України ухвалила низку законів, якими передбачено виділення коштів для боротьби з пандемією. Однак їх реалізація вимагає ухвалення невідкладних рішень на найвищому державному рівні. До цього часу не вирішене питання виплат медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені до боротьби з коронавірусом. Засобів індивідуального захисту належної якості бракує. Про проведення масового тестування, ефективність якого показує міжнародний досвід, доводиться лише мріяти. Зрештою, повсякдень ризикуючи життям і здоров’ям, лікарі та медичний персонал не отримали гарантії страхових виплат у разі захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19)», – йдеться у зверненні щодо забезпечення соціальних та економічних гарантій медиків та інших працівників, залучених до безпосередньої боротьби з коронавірусною хворобою.

Депутати обласної ради прийняли і звернення щодо скасування так званої «абонплати за транспортування газу» як такої, «що є грабіжницькою та здирницькою, оскільки вона є не чим іншим, як спробою висмоктати додаткові гроші з народу й не ґрунтується на зрозумілих для населення розрахунках».

Сесія підтримала звернення громадських організацій до керівництва країни та силових структур щодо недопущення порушень законодавства України у розслідуванні справи вбивства добровольця російсько-української війни Віталія Олешка (позивний «Сармат»).

На фоні соціального негативу влада намагається ліквідувати Кодекс законів про працю, звузити трудові права і свободи громадян, скасувати соціальні пільги і гарантії, позбавити можливості найманих працівників на захист своїх трудових прав. Тому депутати підтримали ініційоване профспілками звернення щодо законів про працю, проекту закону щодо окремих питань діяльності професійних спілок. «Ми, депутати Тернопільської обласної ради, засуджуємо антисоціальні та антинародні законодавчі ініціативи та вимагаємо: від Верховної Ради України – відхилити розгляд проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)»; від Кабінету Міністрів України – продовжити роботу над трудовою реформою спільно з об’єднаннями профспілок та роботодавців за участі експертів Міжнародної організації праці; від голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової – скласти повноваження голови Комітету і народного депутата України», – зазначено у документі. Щодо зміщення з посади голови Комітету Верховної ради України соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової на засіданні було прийняте ще окреме звернення. Як вважають депутати, своїми висловлюваннями про «дітей низької якості» та «стерилізацію жінок» «… порушила усі права людини і громадянина, передбачені Конституцією України, принизила їх честь і гідність, а тому не вправі бути депутатом Верховної ради України, тим паче, головою комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів».

Одностайно підтримали депутати обласної ради і заяву з приводу недопущення переслідувань учасників Революції Гідності та здійснення політичних переслідувань. «Влада цинічно використовує пандемію коронавірусу для обмеження свободи та переслідувань політичних опонентів…Ми вимагаємо від влади припинити політичні переслідування та переглянути сумнівні призначення у силові структури. Ми вимагаємо невідкладно провести прозорі конкурси на посади голови ДБР та Генерального прокурора, які б гарантували виконання закону, а не політичних забаганок влади», – йдеться у заяві.

Очільники християнських конфесій Тернопільської області закликали народних обранців не скасовувати уроків християнської етики в школах краю. Депутати облради підтримали священнослужителів та в свою чергу звернулися до міністерства освіти і науки України щодо збереження предмету «Християнська етика» у програмі закладів загальної середньої освіти України. «Порушені у зверненнях та заявах Тернопільської обласної ради питання стосуються нагальних проблем, які турбують мешканців краю – економічних, соціальних, політичних. Однак вирішення їх залежить виключно від центральних органів влади та депутатів Верховної Ради України», – наголосив Віктор Овчарук.