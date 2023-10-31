Знову важка втрата для Тернопільщини і України.
У Запорізькій області загинув Герой-захисник, житель Кременця, головний сержант роти вогневої підготовки Дець Анатолій Петрович, 1975 року народження.
Про це повідомляють у Кременецькій районній державній адміністрації.
“Прийнятий на військову службу 25 лютого 2022 року, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність, зразковий і відповідальний військовослужбовець, взірець та лідер для підлеглих.
Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Анатолія пережити цю втрату…
Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя!”, – ідеться у зверненні РДА.