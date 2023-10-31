Захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення: у бою загинув воїн з Тернопільщини Анатолій Дець

Знову важка втрата для Тернопільщини і України.

У Запорізькій області загинув Герой-захисник, житель Кременця, головний сержант роти вогневої підготовки Дець Анатолій Петрович, 1975 року народження.

Про це повідомляють у Кременецькій районній державній адміністрації.

“Прийнятий на військову службу 25 лютого 2022 року, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність, зразковий і відповідальний військовослужбовець, взірець та лідер для підлеглих.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав Анатолія пережити цю втрату…

Нехай добра та світла пам’ять назавжди залишиться про Героя!”, – ідеться у зверненні РДА.