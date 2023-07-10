Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому командиру з Тернопільщини Сергію Королю.

Відповідний указ Глава держави підписав 8 липня.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» КОРОЛЮ Сергію Володимировичу — капітану (посмертно)”, – ідеться в указі.

Довідково

Сергій Король народився 1 жовтня 1970 року в Тернополі.

У 1990-х роках розпочав службу в Національній гвардії України. Згодом був підприємцем.

У 2014 році як доброволець брав участь в бойових діях на сході України.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті. Командир 2-ї роти 83-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 24 лютого 2023 року в районі с. Масютівка на Харківщині.

Похований 27 лютого 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища м. Тернополя.

Почесний громадянин Тернополя (2023, посмертно).

Джерело: Вікіпедія