Загиблого командира “Сталевої сотні” Сергія Коновала з Тернопільщини хвилиною мовчання вшанували у Сенаті штату Міссурі.

Про це у соцмережі повідомив брат полеглого воїна Артем Коновал, передає Суспільне.

Під час засідання, Член Сенату штату Міссурі Нік Шроєр розповів, що від початку повномасштабної війни, емігрант з України Ігор збирав гуманітарну допомогу для давнього друга Сергія Коновала, який воював на передовій.

“Сергію передавали вантажі безпосередньо на лінію фронту, де він перебував постійно з 24 лютого 2022 року, будучи командиром роти. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Оріхово-Василівка “Норд” отримав поранення, після якого, ледь відновившись, знову повернутися в бій. Вдячний за підтримку Ігоря, Сергій та його підрозділ надіслали йому український бойовий прапор з танка, написавши на ньому слова подяки. Цей прапор я мав честь розгорнути у своєму кабінеті минулого року. На вихідних, 6-7 квітня, друг Ігоря та його підрозділ були атаковані окупаційними військами, внаслідок чого Сергій Коновал на псевдо “Норд” загинув. Сергій протягом усього життя демонстрував непохитну відданість Україні, допомагав іншим. Він відповів на поклик обов’язку, відправившись на передову, як досвідчений воїн. Народившись у 1992 році в Тернополі, Сергій не бачив свого життя без України, мужньо захищав свою землю від Щастя до Станиці Луганської, від Пісків до Бахмута. З доблестю і честю Сергій та його підрозділ захищали свою землю, за що були неодноразово відзначені. Так, Орден “За мужність” Сергій отримав безпосередньо з рук Президента України. Любов і розраду Сергій знайшов з волонтеркою Ольгою Данченко, це символізує надію серед хаосу. Я прошу Сенат вшанувати пам’ять цих хоробрих воїнів та саможертву Сергія хвилиною мовчання”, — сказав Нік Шроєр.

Нагадаємо, Сергій Коновал був бійцем Добровольчого Українського Корпусу “Правий Сектор” з 2014 року. Служив парамедиком на сході України.

У перервах між ротаціями брав участь у благодійному велопробігу 20 штатами США на підтримку України. Коли розпочалася повномасштабна війна знову добровольцем пішов воювати. Брав участь в обороні Києва, воював на різних напрямках. Став командиром роти стрілецького батальйону 67-ої механізованої бригади Збройних сил України, якій згодом дали назву “Сталева Сотня”.

Поміж боями Сергій знаходив час для виготовлення сувенірів. Їх передавав волонтерам, які допомагали його роті.

У Тернополі Сергій Коновал був одним із засновників “Дому ветерана”. Зараз там проводять лекції та тренінги, облаштували тренажерний зал для ветеранів, також працюють психологи. Також у Тернополі військовий організовував військово-патріотичні вишколи для молоді. У цивільному житті Сергій був оператором і співпродюсером фільмів “Шлях поколінь”, “Дорога в Карпати”, “Трохи нижче неба”. Це стрічки про діяльність УПА, захисників Донецького аеропорту. У 2020 році Сергій Коновал був співорганізатором маршу захисників у Тернополі до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України.

У січні цього року Сергій Коновал одружився із волонтеркою Ольгою Данченко.

10 квітня 2024 року в Тернополі попрощалися із Сергієм Коновалом з позивним “Норд” і його заступником Тарасом Петришиним з позивним “Химера”.