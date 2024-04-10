Донька заспівала на похороні батька і хрещеного: у Тернополі попрощалися із загиблими Героями. ВІДЕО

У Тернополі попрощалися із Сергієм Коновалом з позивним “Норд” і Тарасом Петришиним з позивним “Химера”.

У Домі печалі попрощалися з командиром “Сталевої сотні” Сергієм Коновалом та його заступником Тарасом Петришиним. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

Похоронна процесія від Дому печалі направилася до Микулинецького кладовища. Прощання із воїнами на Микулинецькому кладовищі.

Офіцер міського територіального центру комплектування Віктор Білас зачитав Грамоту пошани і скорботи. Сергія Коновала посмертно нагородили “Залізним Пластовим Хрестом”.

Донька загиблого Тараса Петришина Анастасія заспівала на похороні батька та хрещеного Сергія Коновала.

Сергій був командиром 2-ої стрілецької роти 2-го стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ, а Тарас Петришин його заступником. Чоловіки загинули під час виконання бойового завдання 6 квітня поблизу Часового Яру на Донеччині.

10 квітня в Тернопільській громаді оголосили днем жалоби в пам’ять про загиблих військовослужбовців.

Нагадаємо, вчора, 9 квітня, у Тернополі”На щиті” зустріли тіла загиблих військовослужбовців. Зранку з ними попрощалися на Майдані Незалежності в Києві.