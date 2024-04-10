Командира «Сталевої сотні» Сергія Коновала і його заступника Тараса Петришина ховають 10 квітня. Світла і вічна пам’ять Героям.
У зв’язку із загибеллю та похованням військовослужбовців Тараса Петришина та Сергія Коновала 10 квітня на території Тернопільської громади оголошено Днем жалоби, повідомляє Терен.
У День жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності та скасовано розважально-концертні заходи.
“Рекомендуємо також органам державної влади та суб’єктам господарювання приспустити Державний Прапор України. Ми всією громадою співчуваємо рідним та близьким захисників. Вічна та світла їм памʼять”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Герої загинули поблизу Часового Яру на Донеччині 6 квітня, виконуючи бойове завдання. Сергій Коновал з позивним «Норд» був командиром 2 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Тарас Петришин з позивним «Химера» був його заступником.
9 квітня з Героями попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. У Тернополі траурний кортеж «На щиті» з Героями їхав вулицями міста.
Чин поховання розпочнуть 10 квітня, об 11:00 в Домі печалі на вулиці Микулинецькій.