У Тернополі сьогодні прощаються із двома Героями: оголошено День жалоби

Командира «Сталевої сотні» Сергія Коновала і його заступника Тараса Петришина ховають 10 квітня. Світла і вічна пам’ять Героям.

У зв’язку із загибеллю та похованням військовослужбовців Тараса Петришина та Сергія Коновала 10 квітня на території Тернопільської громади оголошено Днем жалоби, повідомляє Терен.

У День жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України на будинках і спорудах комунальної власності та скасовано розважально-концертні заходи.

“Рекомендуємо також органам державної влади та суб’єктам господарювання приспустити Державний Прапор України. Ми всією громадою співчуваємо рідним та близьким захисників. Вічна та світла їм памʼять”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Герої загинули поблизу Часового Яру на Донеччині 6 квітня, виконуючи бойове завдання. Сергій Коновал з позивним «Норд» був командиром 2 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади ЗСУ. Тарас Петришин з позивним «Химера» був його заступником.

9 квітня з Героями попрощалися на Майдані Незалежності в Києві. У Тернополі траурний кортеж «На щиті» з Героями їхав вулицями міста.

Чин поховання розпочнуть 10 квітня, об 11:00 в Домі печалі на вулиці Микулинецькій.