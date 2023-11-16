Загроза над Тернопільщиною: мешканців просять пройти в укриття

Тернопільщина перебуває у зоні ризику ураження ударними безпілотниками ворога.

В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив начальник ОВА Володимир Труш.

“Увага!

Тернопільська область – загроза застосування ударних БпЛА!”, – ідеться у його повідомленні у Телеграмі.

Він також закликав мешканців області пройти в укриття.

Зазначимо, що сьогодні вранці ворог вкотре атакував Україну безпілотниками. Значну частину з них уже ліквідували сили ППО. Проте деякі ще у повітрі і рухаються в напрямку Тернопільської області.

Оновлено: о 9:07 було оголошено про відбій повітряної тривоги.