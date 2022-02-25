Загальна мобілізація в Україні: що це означає і кого покличуть до війська

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона триватиме протягом 90 діб.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Уточнюється, що мобілізація відбуватиметься в усіх регіонах України окрім тимчасово окупованих територій. Вона передбачає призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб військових формувань.

Загальна мобілізація відбувається у чотири етапи, які впроваджуються відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.

Перша черга оперативного резерву — колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації (йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли-небудь проходив строкову службу).

Друга черга оперативного резерву — військовослужбовці, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Мобілізаційний резерв — військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Громадський резерв — решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу та можуть бути залучені для комплектування ЗСУ та інших військових формувань винятково в особливий період (застосовується у випадку найгіршого сценарію повномасштабної війни).

Генштабу ЗСУ доручено визначити черговість та обсяги призову військовозобов’язаних, резервістів та транспортних засобів національної економіки в межах загального строку мобілізації.

Кабміну доручено забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних з оголошенням та проведенням загальної мобілізації.