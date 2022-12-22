Забрали у реанімацію: відома співачка серйозно травмувалася під час концерту в Тернополі

Українська виконавиця Jerry Heil травмувалася під час сольного концерту у Тернополі.

Співачка Яна Шемаєва впала в оркестрову яму. Про це повідомили на її Instagram-сторінці, передають Тернополяни.

Як зазначили у команді виконавиці, дівчина знаходиться під наглядом лікарів.

Через цей інцидент наступний концерт Jerry Heil, який мав відбутися в Івано-Франківську, довелось перенести.

Як розповіли редакції 0352.ua очевидці, в певний момент співачку, яка вирішила підійти до слухачів, засліпило світлом і вона впала в оркестрову яму. Це викликало вереск у деяких глядачів. За попередніми даними, на місце події викликали лікарів швидкої, в потерпілої діагностували перелом ребер і забрали її в реанімацію.