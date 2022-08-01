Заборонити вручати повістки на блокпостах, АЗС і на вулиці: Зеленський відповів на петицію

Президент нагадав, що в країні — воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію через агресію Росії щодо України. Й що захищати цілісність та незалежність своєї держави — це прямий обов’язок громадян.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію громадян про заборону вручати повістки про мобілізацію на блокпостах, АЗС і на вулиці. Відповідь з’явилася на сайті електронних петицій у понеділок, 2 серпня, повідомляє Фокус.

“Я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян і законодавства про військовий обов’язок і військову службу”, — сказав президент України.

Він також підкреслив, що в країні — воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію через агресію Росії щодо України. І захищати цілісність і незалежність своєї держави — це прямий обов’язок громадян України.

Про що йшлося в петиції

Електронна петиція з’явилась на відповідному сайті 29 липня. Її ініціатор — Ігор Нерозя — звертався до президента України з проханням розглянути можливість заборонити на законодавчому рівні видавати повістки на блокпостах, АЗС та вулиці.

“Зараз багато охочих людей, які моралізовані, мають бойовий досвід, але не можуть вступити на службу, тому що багато людей набрали людей саме на вулицях, які не мають досвіду та/або достатнього бажання воювати”, — писав Нерозя.

Зрештою він вимагав від Володимира Зеленського набирати резерв ЗСУ насамперед з охочих і заборонити видачу повісток у всіх місцях, окрім військкоматів.

Петиція набрала 26 тис. 740 голосів із 25 тис. необхідних.

Дещо раніше в МВС пояснили роздавання повісток українцям на вулицях і блокпостах. Заступник голови МВС Євген Єнін вважає несправедливим, що деякі військовозобов’язані чоловіки дозволяють собі відпочивати на пляжах, тоді як інші добровільно пішли на війну, а деякі з них загинули.

Тим часом у ЗСУ заявили, що отримання повістки — не обов’язково призов. У 90% випадків військовозобов’язаних не відправляють в армію, а просто уточнюють дані для обліку.