Львівська обласна рада ухвалила заяву щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.

Відповідне рішення під час сесії 14 червня підтримали 59 депутатів, передає Львівський портал.

У заяві йдеться, що в Україні офіційно діє структурний підрозділ Російської православної церкви – Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Усі роки незалежності, а особливо з 2014 року, від початку російської агресії проти України, УПЦ МП неодноразово неприховано виявляла свою антиукраїнську та антидержавну позицію, а служителі московського патріархату впродовж останніх років порушували принципи суверенітету Української держави.

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«Під прикриттям керівництва УПЦ МП відбувалася анексія Автономної Республіки Крим, а на Донбасі, у культових спорудах УПЦ МП, переховувались російські озброєні бойовики та диверсійно-розвідувальні групи, які захоплювали наші території та вбивали українців. Непоодинокими є факти, коли священники Української православної церкви Московського патріархату відмовлялися відспівувати загиблих в зоні проведення АТО/ООС українських військовослужбовців, які захищали територіальну цілісність України, самі ж служителі УПЦ МП регулярно публічно називають дії наших воїнів щодо захисту України від агресора «братовбивством», – йдеться у заяві.

Крім того, у заяві вказується, що після незаконної окупації Криму та окремих районів Донецької й Луганської областей російська федерація регулярно залучала Українську православну церкву Московського патріархату до дискредитації української влади на міжнародній арені, нагнітання міжконфесійної напруги та протидії утвердженню автокефалії українського православ’я.

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Також депутати наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року керівництво УПЦ МП ухиляється публічно висловлюватися на теми, пов’язані з війною, а їхня риторика щодо російського президента, російської церкви та її очільника є незмінно поміркованою.

«Під час служб священнослужителі продовжують нав`язувати парафіянам наративи агресора та згадувати предстоятеля РПЦ, який не те, що не засудив російське вторгнення в Україну, а й далі підтримує путінський режим і благословляє збройні сили рф на фізичне знищення українців», – зазначають депутати облради.

Незважаючи на зміни до Статуту про управління УПЦ, прийняті на Соборі УПЦ МП 27 травня 2022 року, ця церква й надалі повністю з’єднана з РПЦ юридично. У Константинополі існування УПЦ як окремої, повноправної церкви не визнають та офіційно зазначають, що архієреї УПЦ сьогодні значаться «єпископами Російської церкви, які проживають в Україні».

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«Ці та інші факти є свідченням того, що діяльність Української православної церкви Московського патріархату підриває територіальну цілісність, соборність та державність України, спрямована на підтримку геноциду українського народу і несе пряму загрозу життю, здоров`ю, безпеці, честі та гідності українців», – йдеться у заяві.

Відтак депутати Львівської обласної ради вважають неприпустимим подальше існування та діяльність УПЦ МП в Україні та закликають державу «законодавчо заборонити діяльність Української православної церкви як структурного підрозділу Російської православної церкви (РПЦ) та релігійних організацій, які є частиною РПЦ за проведення колабораційної та здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором – російською федерацією».

Нагадаємо, аналогічне рішення мали намір прийняти і в Тернопільській обласній раді. Проте засідання, яке було заплановане на 4 травня, не відбулося через відсутність кворуму.