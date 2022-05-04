Сьогодні, 4 травня, депутати Тернопільської облради мали зібратися у сесійній залі, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Причиною цього стало те, що багато депутатів зараз зі зброєю в руках захищають Україні від рашистів, а також займаються волонтерством.

На розгляд пленарного засідання передбачалося винести питання «Про розгляд електронної петиції «Щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні». Електронна петиція, у встановленому порядку, була розміщена на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради 12 квітня 2022 року і набрала 1000 підписів на свою підтримку. Вона стосується питання діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.

Голова облради Михайло Головко повідомив, що на нараді з керівниками депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді, яка відбулася 2 травня 2022 року, була висловлена одноголосна підтримка піднятих в електронній петиції питань і те, що вона має бути розглянута Тернопільською обласною радою, а також мають бути напрацьовані та прийняті відповідні звернення Тернопільської обласної ради, насамперед, до Верховної Ради України щодо розгляду законопроекту про заборону діяльності УПЦ МП в Україні.

– Станом на цю годину відсутній кворум для того, щоб розпочати роботу пленарного засідання. За інформацією уповноважених представників депутатських фракцій в обласній раді, багато наших колег-депутатів зі зброєю в руках захищають Українську державу від російської агресії, інші активно займаються волонтерською діяльністю, спрямованою на підтримку ЗСУ, відтак, перебувають далеко за межами області, тому не змогли сьогодні бути присутніми на пленарному засіданні, – зазначив Михайло Головко.

Зважаючи на те, що пленарне засідання не відбулося, враховуючи спільну позицію керівників депутатських фракцій, голова облради повідомив, що питання «Про розгляд електронної петиції «Щодо підтримки законопроекту про заборону УПЦ МП в Україні» буде винесено на розгляд пленарного засідання Тернопільської обласної ради, яке відбудеться 18 травня.

Окрім петиції, планують розглянути невідкладні питання, з числа тих, які перебувають на розгляді у Тернопільській обласній раді.