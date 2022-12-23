«Santa run» – забіг під такою назвою організовують у Тернополі в останню суботу року. Любителі бігу прийдуть у новорічних костюмах.

Тернополянка Галина Зубик почала займатися бігом два року тому. Жінка планує долучитися до костюмованого новорічного забігу. «Біг став моїм захопленням. Це заняття допомагає мені почуватися здоровішою, зберігає хорошу фізичну форму. Ну і, звісно, якісь особливі забіги, до прикладу, у костюмах, дарують нові позитивні емоції».

Організовують костюмований новорічний забіг активісти легкоатлетичного руху «Рандей».

«Добігає до завершення 2022 рік. Рік, який став справжнім випробуванням для кожного з нас. В цьому році було не так до бігу, як до питань безпеки, війни, підтримки тих, хто нас захищає.

В той же час життя продовжується і ми, незважаючи на тривоги, обстріли, відсутність декого з наших друзів в Тернополі та не розуміння цього рішення частини бігунів, відновили наші пробіжки з березня і також плануємо в цьому році провести традиційний «Santa run» – забіг в новорічних костюмах, який проводиться вже в 6-те в останню суботу року.

А тому, якщо ви любите бігати, хочете підтримати ЗСУ і можете знайти сили та час для проведення яскравого останнього забігу року, то така нагода буде вже через тиждень».

Бігуни готуватимуться до новорічного забігу під час суботнього «Рандею». Приєднуватися до пробіжки можуть всі охочі.