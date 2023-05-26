На базі тернопільських закладів освіти діятимуть дитячі табори відпочинку з денним перебуванням, тематичні зміни, літні мовні школи. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому.

У двох школах працюватимуть табори повного дня з 9.00 до 17.30. У них передбачено дворазове харчування. Вартість перебування – 320 гривень в день. На базі Тернопільської гімназії № 30 табір діятиме з 6 до 30 червня для учнів 1-6 класів «Fayno CAMP». Буде дві зміни: з 5 до 16 червня та з 19 до 30 червня. На базі школи №28 табір прийматиме дітей у чотири зміни: І зміна – 5-9 червня; ІІ зміна – 12-16 червня; ІІІ зміна – 19-23 червня; ІV зміна – 26-30 червня.

В інших закладах, за словами начальниці управління освіти і науки Ольги Похиляк, діятимуть табори неповного дня. Це так звані мовні школи або тематичні зміни. Працюватимуть вони до обіду, і харчування у таких таборах не передбачено.

Роботу таборів, як зауважили у міській раді, організують відповідно до вимог воєнного стану. Задля безпеки відвідувачів, школи №30 і 28 включать у маршрути патрулювання патрульно-постової служби поліції.