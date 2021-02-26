За тиждень на Тернопільщині оштрафували понад 400 людей, котрі були без маски

Співробітники поліції не полишають щоденно стежити за дотриманням карантинних обмежень в області: перевіряють суб’єкти господарювання, перевізників, ринки, громадські місця. Минулого тижня зафіксували 471 порушення правил карантину.

Поліцейські склали 54 протоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Серед них: неприпинення роботи закладів громадського харчування після 23-ої години, перевезення пасажирів в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння.

Дотримання маскового режиму теж на контролі поліцейських. За минулий тиждень винесли 417 адмінпостанов щодо осіб, котрі перебували у громадських місцях та транспорті без респіраторів або захисних масок. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Правоохоронці звертаються до краян не забувати про протиепідемічні правила, у громадських місцях і транспорті використовувати засоби індивідуального захисту та уникати скупчення людей.