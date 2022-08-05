Більше 34 мільйонів гривень отримала Тернопільська область на компенсацію витрат за житлово-комунальні послуги власникам житла, що безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, а також установам та організаціям.

Нагадаємо, що таку компенсацію Уряд виплачує з березня цього року. Кошти на це йдуть, як з державного бюджету, так і з міжнародних організацій.

– З березня Уряд підтримує власників житла і місцеві бюджети – тих, хто прихистив у себе внутрішньо переміщених осіб, – розповіла Софія Близнюк, заступник директора департаменту-начальник управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Тернопільської ОВА. – Їм надається компенсація за комунальні послуги. Станом на 4 серпня за компенсацією звернулося більше шести тисяч власників житла в області. За весь період, тобто чотири місяці, в область зайшло для власників житла 18,7 мільйона гривень. Це підтримка для мешканців. Надіємось, що вони будуть платити за комунальні послуги, якими скористалися переселенці. Також Уряд компенсовує комунальні послуги організаціям і установам, які приймають ВПО. Для них надійшло 15,4 мільйона гривень. Загалом область отримала більше 34 мільйонів підтримки, як від держави так і від міжнародних організацій. Компенсація продовжується. Вона триватиме до того часу, поки в нас житимуть внутрішньо переміщені особи.

Софія Близнюк нагадала, що жителі області, які поселили в себе внутрішньо переміщених осіб, можуть повідомити про це керівництво територіальної громади. А в перших числах місця, з 1 до 5, їм треба написати заяву до органів місцевого самоврядування про компенсацію комунальних послуг.