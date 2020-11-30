За неправильне носіння масок на Тернопільщині вже оштрафували майже півтисячі людей

У період з 23 по 29 листопада поліцейські Тернопільщини склали 97 протоколів за порушення статті 44-3 КУпАП.

Найбільше було складено на суб’єктів господарювання у період вихідних, адже згідно рішення Уряду, у суботу та неділю на всій території України діє так званий «карантин вихідного дня».

Основні зусилля поліцейських, насамперед, були спрямовані на проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи щодо важливості виконання встановлених обмежень. До порушників, які нехтували карантинними правилами та ігнорували їх, застосовували заходи адмінвпливу.

З 21 листопада також запроваджено адміністративний штраф для громадян за перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час карантину без респіраторів або захисних масок. Поліцейські Тернопільщини за минулий тиждень склали 462 постанови щодо фізичних осіб за порушення маскового режиму. На них накладено штраф від 170 до 255 гривень.