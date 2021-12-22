Більше десяти з половиною мільйонів гривень з міського бюджету виплатять тернопільським підприємствам-перевізникам за надані транспортні послуги у листопаді-грудні 2021 року. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету 22 грудня.

З листопада у Тернополі запровадили покілометрову оплату за надані транспортні послуги громадським пасажирським транспортом. Відповідне рішення прийняли на виконкомі першого листопада. У ньому прописаний Порядок розрахунку за надані транспортні послуги та встановлено розмір покілометрової оплати за один кілометр для кожного класу транспорту: малий, середній, великий, особливо великий. А на початку грудня виконком затвердив Методику розрахунку компенсації за надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес – перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді. На основі цих двох рішень, а також на підставі поданих актів виконаних робіт з надання транспортних послуг підприємтвам-перевізникам перерахують кошти.

Також на засіданні виконкому 22 грудня внесли зміни до вищевказаної Методики розрахунку компенсації.

– Суть змін полягає в тому, що ми вказуємо, що дані виплати є компенсаційними, – зауважив Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Також, щоб скоригувати суму покілометрової виплати, активізуємо коефіцієнт графіку руху, щоб перевізники дотримувалися його, і коефіцієнт виплати зарплати водіям, щоб вона була на належному рівні.

Міський голова Сергій Надал також дав протокольне доручення начальнику транспортних мереж і зв’язку Олегу Вітруку взяти на постійний особистий контроль дотримання перевізниками виплати водіям зарплати, яка передбачена у тарифі – 18-20 тисяч гривень, та дотримання графіку руху громадського транспорту. Якщо перевізники не будуть дотримуватися графіку руху, то отримуватимуть менші компенсаційні виплати.