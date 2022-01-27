Голова Асоціації міст України Віталій Кличко ініціював зібрання засідання правління АМУ з приводу заходів щодо організації територіальної оборони кожної області, міста та містечка. Це засідання відбудеться 28 січня в Києві.

Нагадаємо, Росія продовжує ескалацію вздовж кордонів України. Водночас Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington заявив, що РФ може спробувати захопити деякі території України, зокрема Харків, під приводом «захисту російськомовного населення».

У партії «УДАР Віталія Кличка» наголосили на тому, що в час загрози повномасштабного вторгнення Росії вкрай важливі чітка координація дій та спільна робота місцевої та центральної влади.

– На тлі обговорення останніми днями заяв щодо ймовірного захоплення російським агресором Харкова як голова Асоціації міст України хочу висловити місту Харкову та всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна! – заявив лідер «УДАРу» Віталій Кличко.

УДАРівці переконані, що єдність, витримка і спокій, взаємодопомога та взаємопідтримка – головне в час таких складних випробувань для країни.– Окрім Харківщини, прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина та деякі інші регіони, що межують з Росією. Питання їхньої безпеки та обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України, – резюмували в «УДАРі Віталія Кличка».