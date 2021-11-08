Прем’єра “За двома зайцями” відбулася у Тернопільському українському драматичному театрі ім. Тараса Шевченка. Вистава зібрала аншлаг у глядачів з Тернополя та гостей міста.

«За двома зайцями» — комедійна п’єса українського драматурга Михайла Старицького. Твір написаний 1883 року українською мовою, розповідається про цирульника Свирида Голохвостого, який намагається розбагатіти, одружившись із багатою міщанкою Пронею Сірко, і, водночас, залицяється до бідної дівчини-красуні Галі. Як розповів режисер-постановник, народний артист України Олег Мосійчук, вистава порушує проблеми, які актуальні і для сучасності. “Тут розкриваються питання стосунків батьків, дітей, чоловіків і жінок, які актуальні для різних віків. Також порушується проблема мови, ряд інших питань, характерних для сучасності”.

Виставу готували два акторських склади та оркестр. У театрі працювали над підготовкою постановки близько трьох місяців.