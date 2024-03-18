У Тернополі біля драмтеатру лампадками виклали слово “Діти”. Зробили це у другу річницю авіаудару росіян по драмтеатру в Маріуполі, під час якого загинули цивільні.

Цю акцію організували маріупольці, які зараз живуть на Тернопільщині. Про це Суспільному розповіла одна із них — фахівчиня центру “Я Маріуполь” Анастасія. За її словами, пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Також влаштували театралізоване дійство, яке символізувало мирне життя в Маріуполі. З цим, каже Анастасія, допомогли тернопільські актори.

Лампадками біля драмтеатру учасники акції виклали слово “Діти”.

“Взагалі, в Маріуполі був напис: “ДЕТИ”, бо цей напис писали саме для росіян, щоб вони побачили його і зрозуміли, що туди стріляти не можна. Зараз, у безпеці, задум “ДІТИ”, ми переклали це слово на українську мову”, — каже Анастасія.

Участь в акції взяла Ніна Шелепова, яка переїхала з Маріуполя.

“Про трагедію у драмтеатрі я дізналася вже потім, бо бомби падали близько-близько. Мій будинок – у приватному секторі, у мене на вулиці через дорогу також скинули на будівлю п’ятсоткілограмову бомбу. Вона впала на звичайний приватний будинок, тоді людей семеро загинули”.

Прийшов вшанувати пам’ять загиблих у драмтеатрі й маріуполець Ігор, який тепер працює в поліції у Тернополі.

“Я не бачив своїми очима цей авіаудар, а дізнався вже потім, від людей. Мозок якось сприймав… ну, я думав, мабуть, там не настільки все страшно. У голові не вкладалося, як можна було скинути бомбу на драматичний театр”, — каже Ігор.

Нагадаємо, російські військові нанесли авіаудар по драмтеатру в Маріуполі 16 березня 2022 року. Тоді там загинули майже 600 людей.