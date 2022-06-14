За дві доби вода забрала життя чотирьох мешканців області. Пошуки одного досі тривають.
Нещасні випадки задокументували працівники поліції у Кременецькому, Чортківському та Тернопільському районах, повідомляють у поліції. 12 червня, у селі Соснівка в місцевому ставку втопився 28-річний мешканець села Новостав Шумської ТГ. Зі слів очевидців, чоловік перепливав водойму нетверезим, до берега не доплив. Рятувальникам лише через декілька годин вдалося розшукати та витягти тіло потопельника з водойми.
13 червня у селі Настасів під час купання потонув житель села Мар’янівка 1975 року народження. За попередніми даними, чоловік перебував на водоймі у стані алкогольного сп’яніння. Згодом це підтвердили судмедексперти.
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Цього ж дня у річці Дністер поблизу села Космирин Золотопотіцької ТГ під час купання потонув 21-річний чортківчанин.
До пошукових робіт залучено працівників пожежно-рятувальної частини, поліцейських та місцевих жителів. Пошуки утопленого тривають.
Ще один нещасний випадок трапився у селі Бишки. 86-річний місцевий мешканець, переходячи через дерев’яний місток, впав у ставок і не зміг сам вибратись.
Працівники поліції застерігають дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку біля водойм аби уникнути трагедії:
- не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння;
- не купатися не в не обладнаних для цього місцях;
- не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки;
- не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці.
Пам’ятайте – вода помилок не прощає!