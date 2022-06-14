За дві доби на Тернопільщині вода забрала чотири життя

За дві доби вода забрала життя чотирьох мешканців області. Пошуки одного досі тривають.

Нещасні випадки задокументували працівники поліції у Кременецькому, Чортківському та Тернопільському районах, повідомляють у поліції. 12 червня, у селі Соснівка в місцевому ставку втопився 28-річний мешканець села Новостав Шумської ТГ. Зі слів очевидців, чоловік перепливав водойму нетверезим, до берега не доплив. Рятувальникам лише через декілька годин вдалося розшукати та витягти тіло потопельника з водойми.

13 червня у селі Настасів під час купання потонув житель села Мар’янівка 1975 року народження. За попередніми даними, чоловік перебував на водоймі у стані алкогольного сп’яніння. Згодом це підтвердили судмедексперти.

Читайте також: На Тернопільщині втопилися двоє чоловіків: одного досі шукають

Цього ж дня у річці Дністер поблизу села Космирин Золотопотіцької ТГ під час купання потонув 21-річний чортківчанин.

До пошукових робіт залучено працівників пожежно-рятувальної частини, поліцейських та місцевих жителів. Пошуки утопленого тривають.

Ще один нещасний випадок трапився у селі Бишки. 86-річний місцевий мешканець, переходячи через дерев’яний місток, впав у ставок і не зміг сам вибратись.

Працівники поліції застерігають дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку біля водойм аби уникнути трагедії:

не заходити у воду у стані алкогольного сп’яніння;

не купатися не в не обладнаних для цього місцях;

не лишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати ставки та річки;

не запливати далеко та ніколи не плавати наодинці.

Пам’ятайте – вода помилок не прощає!