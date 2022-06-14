Вода забрала життя двох чоловіків на Тернопільщині. Пошуки одного тривають досі.

Так, 13 червня о 16:20 у селі Настасів на місцевому ставі під час купання потонув житель села Мар’янівка, 1975 року народження. До пошуків чоловіка залучили рятувальників і водолазів. О 18:10 тіло загиблого виявили і витягли на берег, повідомляють в управлінні ДСНС.

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Цього ж дня о 16:45 у селі Космирин Золотопотіцької територіальної громади Чортківського району, у ріці Дністер, під час купання потонув житель Чорткова, 2001 року народження.

До пошуків тіла залучили рятувальників, правоохоронців та місцеве населення. Вчора обстежили прибережну зону та водне плесо протяжністю 1200 м. О 21:30 год пошукові роботи були припинені. Сьогодні пошуки продовжили.