У ставку на Тернопільщині другий день поспіль шукають тіло зниклого чоловіка

На Тернопільщині тривають пошуки чоловіка, котрий зник, купаючись у ставку.

Про це повідомили в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Про зникнення чоловіка рятувальників повідомили вчора увечері, близько 21-ї години. Інцидент стався у селі Соснівка Шумської територіальної громади Кременецького району. Востаннє чоловіка бачили у воді на відстані орієнтовно 40-45 метрів від берега.

Зниклий чоловік – мешканець села Новостав Шумської територіальної громади, 1994 року народження.

Вчора рятувальники обстежили дно ставу у тому місці, де востаннє бачили чоловіка. О 22:30 пошуки були припинені. На жаль, результату вони не дали. Сьогодні вранці пошукові роботи були відновлені.