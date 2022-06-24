За два тижні на Тернопільщині вручили 800 повісток: що чекає тих, хто їх отримав

Два тижні на Тернопільщині тривають заходи щодо оповіщення і розшуку військовозобов’язаних.

Про це під час брифінгу повідомив військовий комісар обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв, передає Суспільне.

За його словами, проводять такі заходи спільно з працівниками поліції.

“Проводимо заходи щодо оповіщення і розшуку військовозобов’язаних. Ми викликаємо їх в територіальні центри комплектування. Ці люди пройдуть медичний огляд. Також вивчатимуть їхні морально-вольові якості. Ставимо людей на облік, потім визначаємо їхнє майбутнє призначення, або надання їм відстрочки на час мобілізації”.

Ігор Гусєв повідомив, що вже вручили 800 повісток.

“І ця робота продовжується. Законодавставом не встановлений порядок вручення повісток і ми внормовуємо кількість військовозобов’язаних, які приїхали до нас з інших областей. Інколи до нас надходять запити від інших регіональних центрів щодо розшуку військовозобов’язаних, тому ми обмінюємося інформацією”, – розповів Ігор Гусєв.

Нагадаємо, на Тернопільщині за три дні правоохоронці перевірили документи у майже тисячі осіб. Серед них виявили 140 внутрішньопереміщених осіб, які не стали на військовий облік та майже 70 осіб, які перебувають на території області без реєстрації.