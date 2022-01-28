За десять днів у Тернопільській громаді додалося більше тисячі нових хворих на COVID-19

Більше тисячі нових хворих додалося за десять днів у Тернопільській громаді.

Про це повідомив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв. Серед них — значна кількість дітей, медиків та освітян.

Окрім інфікованих коронавірусом, в громаді реєструють значну кількість хворих на грип і ГРВІ. Епідемічна ситуація неблагополучна та зберігає тенденції до ускладнення.

“За 10 днів у Тернопільській громаді зафіксовано більше тисячі нових випадків захворювання. Розподіл по групах населення такий: 56 випадків – медики, діти — 93 випадки, працівники закладів освіти — 88 випадків. Щодо вікової структури, то найбільше хворих ми маємо серед осіб — 30-49 років, потім ідуть особи віком 50-65 років, далі йдуть особи 18-29 років. За цей період ми маємо 11 летальних випадків. Переважно це люди 60 років і старші. Окрім Омікрону по області активно поширюється грип та ГРВІ. У Тернополі по грипу та ГРВІ ми перевищили поріг. За кілька днів ми бачимо значне зростання інтенсивного показника захворюваності”, – зазначив Юрій Дементьєв.

Складна ситуація не лише у Тернополі, а й по області. За прогнозами епідеміологів, такі тенденції збережуться і протягом лютого.